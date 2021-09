L’ottimo avvio di stagione della nuova Roma targata José Mourinho sta entusiasmando i tifosi ma anche la proprietà Friedkin. I successori di Pallotta non hanno mai nascosto le loro ambizioni e pur senza fare grandi proclami hanno risposto con i fatti. E così pur nella consapevolezza di dovere tenere sotto controllo i conti del club, a gennaio potrebbe arrivare il via libera per fare allo Special One il tanto sospirato regalo.

