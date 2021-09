Inizia la fase a gironi della neonata Conference League con la Roma di José Mourinho, protagonista di un avvio di stagione molto positivo, che aspetta allo stadio Olimpico il Cska Sofia. Lo Special One ha annunciato un po’ di turn over ma vuole assolutamente i tre punti per mettere in discesa la strada verso il primo posto nel girone. Ecco come vedere la partita in diretta tv e streaming.

GUARDA IL VIDEO!