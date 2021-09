Verso Roma Udinese, il “big” si infortuna | Sua presenza a rischio?

Infortunio a sorpresa in vista di Roma Udinese: la sua presenza all’Olimpico potrebbe essere a rischio. I dettagli.

Dopo la sconfitta patita in quel di Verona, la Roma di Mourinho intende subito riattaccare la spina nel match infrasettimanale: all’Olimpico arriverà l’Udinese, che proprio in questi istanti sta disputando (e perdendo) la gara contro il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti. A poco meno di 20 minuti dal fischio finale, ha dovuto lasciare anzitempo il manto erboso della Dacia Arena l’esterno Stryger Larsen, che, dopo aver disputato comunque una buona partita, nel deserto più totale, è stato costretto ad uscire dopo aver ricevuto una botta.

Il danese è apparso un pò claudicante, e al suo posto è entrato Zeegelaar, per evitare di aggravare la situazione, dal momento che le condizioni di Larsen non erano ottimali, motivo per il quale alla vigilia era dato per favorito proprio Zeegelaar. Le condizioni di Larsen verranno valutate nel corso delle prossime ore: staremo a vedere se riuscirà a recuperare per la sfida contro Pellegrini e compagni.