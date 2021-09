La bolla della Super League cinese è ormai scoppiata da tempo. Dopo la pandemia da coronavirus il calcio in Cina non è più una priorità e tutti i club si sono ridimensionati. Dopo il fallimento dello Jiangsu FC, ora a rischio c’è il Guangzhou allenato da Fabio Cannavaro. Alla lunga tutti i campioni che si sono fatti sedurre dai contratti faraonici del calcio cinese sono destinati a fare ritorno in Europa. E a proposito di “Faraone” chissà che la Roma non possa mettere a segno un altro colpo alla El Shaarawy.

