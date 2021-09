Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Bomba improvvisa

Si sblocca completamente il mercato in casa Roma, dopo la cessione di Steven Nzonzi, arriva la bomba su Zaniolo. La chiusura dell’accordo è a un passo.

Tiago Pinto senza freni in queste ore in casa Roma, non solo l’ennesima cessione improvvisa. Si perchè nella giornata di oggi la società giallorossa si è liberata di un ingaggio pesantissimo, il più pagato tra gli esuberi. E la cessione in Qatar di Nzonzi sta dando vita ad un effetto domino importante negli equilibri di mercato giallorossi. Non solo Lorenzo Pellegrini vede il rinnovo ad un passo, è arrivata anche la bomba su Nicolò Zaniolo.

Per il capitano giallorosso siamo ai dettagli, arma segreta della Roma di Mou, la sua assenza si è sentita eccome nella stracittadina persa domenica scorsa. In campo invece il numero 22, Zaniolo è stato protagonista di una grande prestazione, tra i più positivi in casa Roma. Ed ecco che Tiago Pinto sta preparando il doppio affondo, blindare i pupilli di Mou è la missione del GM portoghese.

Calciomercato Roma, bomba su Nicolò Zaniolo

A lanciare la bomba ci ha pensato il giornalista Daniele Longo tramite Twitter. I giallorossi sono ai dettagli per i rinnovi di Pellegrini e Zaniolo. Una buona notizia per i tifosi giallorossi, tantissime le sirene di mercato sui due talenti, ma la volontà della società è di blindarli. Quello che appariva scontato era il rinnovo di Pellegrini, più volte auspicato da Mou in pubblico. La firma di Zaniolo invece sarebbe una vera e propria mossa a sorpresa di Tiago Pinto, intenzionato a blindare anche il numero 22. I tifosi giallorossi, con Mou in testa non vedono l’ora di festeggiare alla doppia firma.