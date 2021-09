La Roma vuole dimenticare al più presto la sconfitta nel derby contro la Lazio e per farlo non c’è ricetta migliore della vittoria. Prima della nuova sosta per le nazionali ci sono due partite assolutamente da vincere, in Conference League contro lo Zorya e in Serie A contro l’Empoli. Nella trasferta in Ucraina è previsto ampio turn over, Mourinho si aspetta una bella risposta da chi finora è stato meno impiegato e ci sarà grande curiosità per questo motivo. Ci sono più modi per vedere la partita in tv o in streaming.

