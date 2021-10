WhatsApp down: anche Facebook e Instagram off. Ecco quando tornerà

WhatsApp down, anche Facebook e Instagram sono ko. L’unico social funzionante è Twitter. E c’è chi ha deciso di scaricare Telegram

Di ko ce ne sono stati tanti. Anche per diverse ore. Ma quello che sta succedendo in questo momento non era mai capitato prima d’ora: WhatsApp è down ormai da questo pomeriggio, così come anche Facebook e Instagram. L’unico social che al momento tiene botta è Twitter, che è sempre stato quello maggiormente sicuro sotto questo aspetto. Problemi, per chi cinguetta, non ce ne sono mai stati. Adesso però la situazione è clamorosa e sta colpendo tutta l’Europa.

E c’è già chi ha deciso non solo di scaricare Telegram, un’altra applicazione di messaggistica, ma anche di attivare promozioni per Sms gratuiti che ormai non servivano più a nessuno.

WhatsApp down, ecco quando tornerà in funzione

Secondo alcune indiscrezioni, il problema maggiore ci sarà per WhatsApp: serviranno almeno 24 ore per risolvere il tutto. E potrebbero anche non bastare. Certo, i tecnici del colosso mondiale della messagistica sono già a lavoro per cercare di risolvere il problema, e lo hanno appunto Twittato per farlo sapere ai propri utente. “Grazie per la vostra pazienza” si legge. Ed è uno dei cinguettii più retwittati fino al momento. Nell’istante in cui andiamo online con questo articolo, sono oltre

Bene, adesso bisogna capire cosa succederà nelle prossime ore. Fatto sta che molti si ritrovano anche in difficoltà. Oltre i social, che lasciano sicuramente il tempo che trovano, la questione messaggistica è di vitale importanza per qualcuno. E’ tornato il momento di riprendere a chiamare.