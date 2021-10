Verso Roma-Milan, recupero a sorpresa? | Si è allenato in gruppo

Possibile recupero in vista di Roma-Milan: è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Ecco gli ultimi dettagli.

Questa sera gli uomini di Mourinho saranno impegnati nel delicato big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in una sfida che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni delle due compagini.

La sfida contro Chiesa e compagni inaugurerà un filotto di partite decisive per i giallorossi, attesi anche dal confronto contro il Milan e dalla sfida contro il Napoli a stretto giro di posta, oltre che dagli impegni di Conference. E proprio per quanto concerne il match in programma il 31 ottobre contro il “Diavolo”, che contro l’Hellas è riuscito a venire a capo di una situazione che si era fatta complicatissima, bisogna segnalare alcuni aggiornamenti importanti, che riguardano l’infermeria rossonera, in questi giorni sempre più affollata.

Verso Roma-Milan, Bakayoko ritorna in gruppo: le ultime

Sebbene Pioli debba fare i conti con le indisponibilità di Maignan, Brahim Diaz e Theo Hernandez ( per citarne alcuni), con Rebic costretto ad uscire anzitempo in occasione della sfida contro gli scaligeri per un problema alla caviglia, il tecnico rossonero può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Bakayoko che, stando a quanto riferito dalla redazione di Milannews.it, è tornato questa mattina ad allenarsi regolarmente con i suoi compagni. Il centrocampista ex Chelsea aveva rimediato un infortunio al polpaccio nella sfida contro la Lazio del 12 settembre, e dopo circa un mese è pronto a mettersi nuovamente al servizio del proprio allenatore.

Da capire, se il franco-ivoriano potrà essere convocato in vista della sfida contro la Roma, anche se le sensazioni sono piuttosto positive a riguardo.