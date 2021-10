Voti Juventus-Roma 1-0, decide Kean | La squadra lotta ma non basta

In una partita davvero infuocata per una scelta arbitrale molto discussa la Roma esce sconfitta dall’Allianz Stadium.

I giallorossi di José Mourinho perdono 1-0 contro la Juventus di Massimiliano Allegri con un calcio di rigore sbagliato da Jordan Veretout, mentre la Roma aveva segnato.

Terza sconfitta stagionale e terzo ko consecutivo in trasferta per la Roma che viene battuta dai bianconeri per 1-0 nel posticipo domenicale dell’ottavo turno di Serie A. E’ una squadra che lotta quella giallorossa, ma non basta per ottenere almeno un pari a Torino. Nel club capitolino ottime le prove sulle corsie, soprattutto quella di un Vina che nonostante sia arrivato nella capitale solamente nelle scorse ore ha disputato un’ottima partita.

Voti Juventus-Roma 1-0

A centrocampo pesa tantissimo l’errore dal dischetto di Veretout contro l’ex Szczesny. Mancini nervoso nel finale, mentre Ibanez commette un errore sul gol subito. In attacco Abraham si guadagna il rigore ma non crea grandi occasioni da gol. Pellegrini da cuore e anima.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 8; Danilo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 7; Cuadrado 6, Bentancur 6.5, Locatelli 6, Bernardeschi 6.5 (76′ Arthur sv), De Sciglio 7; Kean 6.5 (71′ Morata 6), Chiesa 6 (71′ Kulusevski 5.5)

A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Ramsey, McKennie, Lu. Pellegrini, Kaio Jorge.

All.: Allegri 6.5

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 5.5, Ibanez 5.5, Vina 6.5; Veretout 5 (81′ Shomurodov sv), Cristante 6; Zaniolo 6.5 (26′ El Shaarawy 5.5), Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6; Abraham 6.

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Diawara, Darboe, Villar, Perez, Mayoral.

All.: Mourinho 6

Marcatori: 16′ Kean

Arbitro: Orsato 4