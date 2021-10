Calciomercato Roma, Mou ci prova: scambio con la Juve a gennaio

Calciomercato Roma, la tentazione di Mou di provare ad imbastire uno scambio con la Juventus è forte: la pazza idea per gennaio.

Sono passate 24 ore dal fischio di Orsato che ha decretato la parola fine al match tra Juventus e Roma, con il carico di polemiche che inevitabilmente è stato alimentato da scelte arbitrali che hanno fatto discutere.

Mourinho, però, ci ha tenuto stemperare la pressione, preferendo indugiare sull’atteggiamento della sua squadra, che ha risposto colpo su colpo, e che anzi è riuscita a mantenere il pallino del gioco per ampi tratti della gara. Tuttavia, i tre punti persi hanno fatto rientrare la Juve in maniera importante, la stessa Juve con la quale i capitolini potrebbero avviare dei discorsi in sede di contrattazioni, in vista di una sessione invernale di calciomercato che tra non molto aprirà i battenti.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus: Villar sul piatto

Secondo quanto rivelato da calciomercatoweb.it, la “provocazione” di Mou sarebbe la seguente: offrire alla Juve il cartellino di Villar, in un ipotetico scambio con Bentancur. Operazione che non troverebbe il nulla osta dei bianconeri, potenzialmente interessati ad un profilo quale quello del murciano, ma per nulla intenzionati a “sacrificare” l’uruguayano, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita piuttosto importanti. Ragion per cui, se Villar si trasferirà in bianconero, scenario comunque da non escludere a priori, non lo farà in uno scambio con l’ex Boca, anche per le divergenze in termini di valutazione dei cartellini dei due centrocampisti.