Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Svolta in Serie A: i dettagli

Calciomercato Roma, affare Zaniolo: qualcosa si muove in Serie A. Ecco i dettagli del possibile affare: le ultime.

Tra le tante risposte positive che Mourinho ha avuto dalla trasferta in quel di Torino, sicuramente la prestazione di Niccolò Zaniolo, fino a quando l’esterno è stato in campo, non può non essere considerata tale.

Il classe ’99 ha messo costantemente in apprensione la retroguardia bianconera, facendo leva su quella forza fisica e su quegli strappi per mezzo dei quali la compagine di Mou, fino al goal di Kean, si è resa pericolosa in molte circostanze in zona Szczesny. Non è un caso, che dopo il rinnovo di Pellegrini e quello sempre più probabile di Cristante, la firma del prolungamento dell’ala cresciuta nel settore giovanile dell’Inter, il cui contratto con i giallorossi scade nel 2024, non può passare in secondo piano ancora per molto. Tuttavia, ora come ora, non è considerata una priorità stringente, ed ecco che rumours ed indiscrezioni cominciano a trapelare, fermo restando che la volontà di tutte le parti in causa è quella di continuare il sodalizio ancora per molto.

Calciomercato Roma, la Juve continua il pressing per Zaniolo: le ultime

Non è un caso che, stando a quanto riferito da calciomercatonews.com, la Juventus continui a monitorare con interesse la situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Alla Juve, Zaniolo piace da tempo immemore, e non è un caso che fosse proprio l’attuale esterno della Roma l’obiettivo principale sulla lista di Paratici, prima che gli infortuni patiti dal calciatore ne ritardassero il rientro. E proprio la condizione fisica di Zaniolo rappresenta uno dei punti interrogativi sui quali la “Vecchia Signora” vuole fare chiarezza prima di sferrare un assalto, al momento ancora molto ipotetico.