Salterà la Roma | Esami e ribaltone: l’entità dell’infortunio

Salterà la gara contro la Roma: la diagnosi dell’infortunio è ufficiale. Non ci sono più dubbi a riguardo: che tegola!

La gara contro la Juventus ha inaugurato un filotto di partite a distanza ravvicinata, che vedranno la Roma di Mourinho impegnata ogni tre giorni in campionato e in Conference League.

La sconfitta patita all’Allianz Stadium non ridimensiona assolutamente le certezze di una squadra che è andata a Torino a fare la sua partita, mantenendo il pallino del gioco per ampi tratti della gara. Tuttavia, i tre punti “lasciati” alla compagine di Allegri, hanno permesso ai bianconeri di accorciare in maniera importante in classifica: d’ora in avanti, dunque, i margini di errori diventano sempre più risicati, e il calendario in questo senso non aiuta. Pellegrini e compagni, infatti, tra il 24 e il 31 ottobre, sfideranno il Napoli, il Cagliari e il Milan, in gare che potrebbero rivelarsi cruciali per la creatura di Mou.

Verso Cagliari-Roma, l’entità dell’infortunio di Dalbert

E proprio in vista della sfida contro i sardi, bisogna segnalare una novità degna di nota. A seguito dell’infortunio patito contro la Sampdoria, nella quale era stato costretto ad abbandonare anzitempo il manto erboso per un problema fisico, il terzino Dalbert si è sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro: scongiurato il rischio di una lesione al crociato, come si era temuto. A rivelarlo è Sky.