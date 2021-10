Roma Primavera, sorride De Rossi | Tutto facile col Pescara

Buone notizie per Alberto De Rossi, tutto facile per la Roma Primavera sul campo del Pescara. Il tecnico giallorosso si gode la vetta in solitaria, staccato il Genoa.

E’ il giorno della rabbia in casa Roma, dopo la sconfitta beffarda giunta ieri sera sul campo della Juventus. Chi può sorridere è invece Alberto De Rossi, la Roma Primavera ha passeggiato sul campo del Pescara, trionfando con un seco 3-0 sugli abruzzesi. Ora i giallorossi sono primi in classifica, in solitaria.

Ottima prestazione della Roma Primavera, che liquida il Pescara con un agile 0-3 a domicilio. Dal campo degli abruzzesi può essere più che soddisfatto mister Alberto De Rossi, i giallorossi ora sono primi in classifica in solitaria. Unica squadra imbattuta del campionato, quattro vittorie su cinque gare disputate.

Leggi anche: Juventus-Roma, quanti errori per Orsato | La moviola dei quotidiani sportivi

Il tecnico spiazza tutti, decidendo di schierare titolare un fuori rosa come Alessio Riccardi. Buona prestazione per lui, schierato trequartista alle spalle del duo d’attacco quest’oggi spietato. 86 minuti in campo per la sorpresa di giornata, quest’estate era dato sul punto di partire, destinazione Teramo in Serie C, salvo poi restare a Trigoria dopo la fumata nera dell’affare.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Mou non si trattiene | Gesto forte e club ‘avvisato’

Sorride De Rossi, vittoria e primato per la Primavera

Duo d’attacco scatenato dicevamo, in particolare si mette in luce il giovane Felix, autore di una scintillante doppietta. La gara dura praticamente un quarto d’ora, al sedicesimo minuto i giallorossi si trovano già avanti di tre reti. Doppietta da record, siglata nel giro di un minuto, grande prestazione e primato in solitaria per i giovani giallorossi.

Vince la Roma! 3-0, tutti i gol nel primo tempo 👊 Al 4' la rete di Voelkerling Persson, seguita al 15' e al 16' dalla doppietta di Felix 👏👏👏#ASRoma #Primavera1TIM pic.twitter.com/BBYihNMQIO — AS Roma (@OfficialASRoma) October 18, 2021

IL TABELLINO

PESCARA: Lucatelli; Staver (72′ Colazzilli), Palmentieri, Sakho, Longobardi; Kuqi (52′ Dagasso), D. Mehic, A. Mehic; Patanè (72′ Sayari), Blanuta, Delle Monache.

A disposizione: Gallo, Savarese, Scipione, Colarelli, Dieye, Straccio, Salvatore, Scipioni, Stampella.

Allenatore: Iervese.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Tripi; Louakima, Di Bartolo (76′ Diconorato), Faticanti, Rocchetti; Riccardi (85′ Cherubini); Voelkerling (60′ Volpato), Felix (76′ Koffi).

A disposizione: Berti, Del Bello, Satriano, Volpato, Ngingi, Keramitsis, D’Alessio, Falasca.

Allenatore: A. De Rossi.

Arbitro: Leone di Barletta.

Assistenti: Bocca e Festa.

Marcatori: 5°Voelkerling, 15° Felix , 16° Felix .