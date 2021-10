Bodo Glimt-Roma, Mourinho ha deciso | Fuori dai convocati

Bodo Glimt-Roma, Mourinho ha deciso, non fanno parte della lista dei convocati per la partita del terzo turno del girone di Conference League.

Turnover per Mourinho. Così come ampiamente preventivabile. All’orizzonte c’è il Napoli ma è anche il momento di far riposare chi fino al momento ha tirato la carretta. Intanto ci sono sicuramente delle novità importanti in vista della gara di domani, in Conference League, contro il Bodo. Perché oltre Spinazzola, Zaniolo e Smalling, che sono indisponibili, c’è un altro elemento che non è partito con la squadra.

Probabilmente in maniera preventiva, anzi, sicuramente. Karsdorp, infatti, è rimasto a Roma e lavorerà da solo nella giornata di domani. L’olandese, che così come svelato a Mourinho è stato in discussione fino a pochi minuti prima della gara contro la Juventus di domenica scorsa, si riposerà in vista della sfida agli azzurri di Spalletti in programma all’Olimpico.

Bodo/Glimt-Roma, anche Karsdorp salta la trasferta

C’è da capire, adesso, chi scenderà in campo dal primo minuto al posto dell’esterno destro. La sensazione, al momento, che sarà ancora Ibanez a cambiare il proprio ruolo naturale e adattarsi come terzino. Reynolds, che comunque anche nella rifinitura di oggi è stato visto sorridente a Trigoria, ha anche domani pochissime possibilità di scendere in campo dal primo minuto.

L’americano a gennaio partirà non solo per cercare di giocare con continuità, ma anche e soprattutto per fare spazio all’innesto che, Tiago Pinto, dovrà in ogni modo regalare allo Special One. Che ha cominciato a lanciare frecciate alla società e al connazionale: le parole e gesti immediatamente dopo la sfida alla Juvenus di domenica sera hanno realmente lasciato pochi spazi a delle interpretazioni. Serve qualcuno. Senza dubbio. E Pinto è pronto al regalo.