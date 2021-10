Calciomercato Roma, l’affare entra nel vivo | Intreccio in Liga

Si scalda la situazione attorno a un giocatore finito nei giorni scorsi sul taccuino del G.M. giallorosso Tiago Pinto.

Lavori in corso in casa Roma. Il nuovo corso giallorosso è iniziato con l’arrivo di José Mourinho in panchina e sta prendendo forma con il passare delle settimane.

L’allenatore portoghese sta dando il proprio contributo alla crescita della squadra. Oltre agli aspetti tecnici, infatti, Mou è chiamato a contribuire a creare quella mentalità vincente citata dalla proprietà e dalla dirigenza al momento del suo arrivo. Parallelamente la società dovrà lavorare in sede di calciomercato per rinforzare la rosa e renderla sempre più competitiva. Fondamentale, già da gennaio, sarà ampliare le opzioni a disposizione del tecnico: tra Campionato e Conference League la stagione della Roma sarà, auspicabilmente, fitta di impegni. Ricambi all’altezza saranno dunque indispensabili.

Calciomercato Roma, il Betis alza il pressing | Obiettivo in comune

Uno dei reparti in cui sicuramente Tiago Pinto dovrà intervenire è il centrocampo. Le bocciature di Villar e Diawara impongono alla dirigenza l’acquisto di un nuovo giocatore nel reparto.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza dell’interessamento giallorosso per la stellina del Barcellona Riqui Puig. Il talentuoso centrocampista è rimasto fuori dai radar di Ronald Koeman, che lo ha messo in fondo alle gerarchie della mediana blaugrana. In questo contesto una sua cessione a gennaio appare più che plausibile: non a caso sulle sue tracce ci sono diversi club. Oltre alla Roma, infatti, Puig interessa tanto alla Real Sociedad quanto al Betis. Il club andaluso, allenato da Manuel Pellegrini, aveva inizialmente concentrato la propria attenzione su Alex Fernandez. La trattativa per il centrocampista del Cadice, però, appare complessa e così la dirigenza del Betis ha aggiunto alla propria lista il nome di Puig. Una situazione non semplice, quella del centrocampista: come sottolinea Elgoldigital.com, Puig è chiuso dall’esplosione di Gavi a Barcellona e in competizione con Fernandez per lo sbarco al Betis. Per questo la Roma può tentare di inserirsi, anche se resta irrisolto un aspetto fondamentale: la formula del trasferimento. Non è chiaro se il Barcellona sia interessato all’inserimento del diritto, o dell’obbligo di riscatto per l’eventuale cessione del giocatore.