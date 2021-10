Calciomercato Roma, la Juve insiste per lo scambio | Nuova proposta

Si fa strada l’ipotesi di uno scambio tra la Roma e la Juventus durante il calciomercato di gennaio.

Con l’avvicinarsi della riapertura del calciomercato le piste per le possibili trattative tra club si fanno via via sempre più incandescenti.

La sessione che si aprirà all’inizio del 2022 rappresenta per la Roma un appuntamento importante. E’ durante quella finestra di mercato che il General Manager Tiago Pinto dovrà completare il lavoro cominciato durante l’estate. Per farlo sarà necessario procedere alla cessione di alcuni esuberi ancora presenti in rosa – oltre ai noti Fazio e Santon, Reynold, Diawara e Villar non rientrano evidentemente nei piani di Mourinho – per poi intervenire in entrata regalando all’allenatore almeno un paio di innesti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ecco il nuovo Ibra | Lo scambio manda KO la Juve

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, fissato il prezzo | Servono 22 milioni

Calciomercato Roma, la Juve insiste | Scambio possibile

Tra le priorità giallorosse c’è l’arrivo di un laterale destro di difesa che possa far rifiatare Rick Karsdorp, vista la bocciatura di Mourinho nei confronti di Bryan Reynolds.

Un’opportunità per coprire questo limite della rosa giallorossa potrebbe arrivare dalla Juventus. I bianconeri hanno messo gli occhi su Gonzalo Villar, altro elemento in uscita, e stanno valutando diverse opportunità per arrivare al suo acquisto. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di un possibile scambio tra il centrocampista spagnolo e Rodrigo Bentancur. Le ultime voci, invece, raccontano di una trattativa diversa: la Juve vorrebbe proporre infatti uno scambio tra Villar e De Sciglio. Un’ipotesi che, come spiega calciomercatoweb.it, non scalda particolarmente Pinto, che vorrebbe cedere lo spagnolo esclusivamente in cambio di cash. La valutazione che la Roma fa del giocatore è di circa 15 milioni.