Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali | Le scelte di Mourinho e Mazzarri

Cagliari-Roma, queste le scelte ufficiali di Mourinho e Mazzarri per la decima giornata di campionato.

La Serie A, per la gioia di tutti i tifosi, non si ferma. Dopo gli incontri dell’ultimo weekend si è scesi nuovamente in campo a partire da ieri pomeriggio per dare inizio alla giornata numero dieci ci questo campionato. Dopo quello di fine settembre, è infatti arrivato il secondo turno infrasettimanale, che metterà di fronte alla Roma la “nuova” squadra di Walter Mazzarri.

A poco più di 72 ore dal dispendioso impegno contro il Napoli, i giallorossi sono volati in Sardegna per affrontare gli isolani all’Unipol Arena. Joao Pedro e compagni, che avevano iniziato la stagione con mister Semplici, hanno bisogno di punti e di invertire un trend che, nonostante la cura dell’ex Watford, continua a non essere di quelli più felici.

Gli ospiti, dal proprio canto, dovranno invece ricercare una vittoria che manca dal 3 ottobre contro l’Empoli. Dopo la sosta, infatti, Pellegrini e colleghi hanno perso con la Juventus e concluso con un pareggio senza reti i 90 minuti contro la rosa di Spalletti.

Cagliari-Roma, le scelte ufficiali dei due mister

Proprio nella conferenza stampa immediatamente succedanea a Roma-Napoli, lo Special One aveva lasciato intendere come avrebbe schierato pressoché la stessa squadra per la trasferta sarda. Una vera e propria presa di posizione volta a sottolineare l’inamovibilità del tecnico rispetto a delle scelte e delle valutazioni ponderate già da tempo e che lasciano intendere come a gennaio possano esserci copiose novità.

Restando però sulla gara, riportiamo di seguito le scelte ufficiali del ligure e dell’iberico, che non sarà in campo per la squalifica rimediata in seguito alla doppia ammonizione per le reiterate lamentele nei confronti dell’arbitro Massa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Lykogiannis,Bellanova,Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham