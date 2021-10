Calciomercato Roma, accelerata improvvisa. Il Betis chiude l’affare per il centrocampista accostato ai giallorossi.

Un elemento che Mourinho avrebbe messo nel mirino per la sessione di mercato invernale, potrebbe non prendere la strada di Trigoria. Eppure sembrava, soprattutto nei giorni scorsi, che la trattativa sarebbe potuto davvero andare a buon fine.

Ma secondo quanto scritto da todofichajes.net, in Spagna, per Ceballos del Real Madrid si prospetta un ritorno al Betis Siviglia. E la società andalusa avrebbe dato un’accelerata importante all’operazione appunto perché stuzzicata dall’interesse della Roma che sarebbe venuto fuori nei giorni scorsi. Operazione che sembra già nelle fasi conclusive, anche perché, lo stesso calciatore, sembra assai intenzione a tornare nella squadra che lo ha cresciuto.

Calciomercato Roma, Ceballos verso il Betis

Ceballos è reduce da un importante infortunio rimediato durante le Olimpiadi di Tokyo nella gara contro l’Egitto che, come da lui stesso affermato, gli sta causando più problematiche del previsto. Dalla Spagna, oltre ad averi riportato un interesse della Roma nei giorni scorsi, aggiornano la notizia di un ritorno ormai imminente al Betis Siviglia.

Ceballos, in questo caso, dovrebbe tornare con i biancoverdi con la formula del prestito con diritto di riscatto. E la cifra è sempre quella girata nei giorni scorsi: vale a dire 20 milioni di euro per un centrocampista che ha qualità importanti. Pinto comunque rimane alla finestra cercando di capire quali possono essere gli sviluppi della situazione. Anche se, anche questa ipotesi, sembra davvero tramontata. Gli obiettivi della Roma ormai sono quelli che conosciamo tutti a memoria: vale a dire Zakaria e Ndombele, che ormai è in rotta di collisione con il Tottenham e che è un pupillo di Mourinho. Vedremo dove Tiago Pinto cercherà di piazzare l’affondo decisivo.