Roma e Cagliari saranno questa sera una di fronte all’altra in Serie A in una partita che mette in palio punti pesantissimi. Nonostante l’arrivo di Mazzarri come nuovo allenatore, il Cagliari non ha ancora svoltato e resta in piena zona retrocessione. La Roma dopo i recenti passi falsi deve accelerare anche perché domenica ci sarà un altro scoglio duro come il Milan. La partita di campionato potrebbe però chissà essere l’occasione per fare il punto su delle possibili trattative.

