Cassano contro Totti, polemica senza fine | Anche Zeman si schiera

Cassano-Totti, anche l’ex tecnico giallorosso ha voluto commentare una delle vicende maggiormente discusse di questi giorni.

La gara di domenica scorsa contro il Napoli è stata chiara testimonianza di come i giallorossi abbiano saputo reagire e rispondere alle polemiche susseguitesi dopo il 6 a 1 contro il Bodo Glimt. I 90 minuti contro i partenopei hanno però anche acceso i non pochi e scorsi dissapori con mister Spalletti.

Il certaldino è inviso a gran parte dei tifosi capitolini a causa dell‘infelice gestione di Francesco Totti durante le battute finali della sua gloriosa carriera, macchiata proprio dalla dialettica nata con l’attuale mister dei campani, durata fino all’ultimo giorno della presenza del tecnico sulla panchina della Roma.

Chiara testimonianza di ciò sono stati i cori rivolti lui domenica scorsa, volti a sciorinare la profonda antipatia nei suoi confronti e il viscerale amore per chi ha dimostrato, anche in questa occasione, di essere un eterno capitano. La vicenda sembrava destinata a spegnersi dopo i tre fischi dell’arbitro Massa ma è stata in realtà amplificata dal commento di un altro ex.

Ci riferiamo alle parole di Antonio Cassano che hanno catalizzato non poche discussioni, come già raccontatovi.

Cassano contro Totti, il parere di mister Zeman

Le affermazioni di quello che sarà ricordato come uno dei maggiori rimpianti del calcio italiano, incapace di plasmare il talento cristallino con mentalità e intelligenza, non hanno lasciato indifferente una vecchia conoscenza del mondo Roma.

Ci riferiamo all’attuale mister del Foggia, Zdenek Zeman, che ha così parlato a Rai Radio 1. “Cassano non ha ragione. Totti sarà sempre un simbolo. Si è visto anche domenica scorsa, quando gli hanno dedicato molti cori. Sarà ricordato, io sto dalla sua parte”.

Poi la bordata finale: “E di Cassano tra 20 anni ci si ricorderà? A Bari, forse”.