Cagliari-Roma, mossa choc di Mourinho | In campo il Primavera

La Roma è andata subito sotto ad inizio secondo tempo, contro un Cagliari padrone del campo. Mourinho ha stupito tutti, inserendo un Primavera.

Giallorossi sotto dopo pochi minuti ad inizio secondo tempo, brutta prestazione alla Sardegna Arena fin qui. Il Cagliari è avanti, dopo un bruttissimo errore di Vina, il terzino sudamericano è stato prontamente sostituito da Sacramento, vice Mourinho. La scelta del tecnico portoghese ha sorpreso tutti, in campo un Primavera.

La Roma non sta fornendo la migliore prestazione stagionale sul campo del Cagliari. Ad inizio ripresa i giallorossi sono andati sotto, complice un gravissimo errore di Matias Vina. Prontamente è arrivata la mossa di Mourinho, che ha tolto il laterale sudamericano. Gravissimo errore in fase di marcatura, palla completamente mancata e gol del Cagliari servito su un piatto d’argento.

Mourinho ha deciso, per mano del vice Sacramento, di togliere immediatamente il terzino, per fare entrare un attaccante. Ma il banco è saltato, le gerarchie sono completamente stravolte nella panchina giallorossa. Ad entrare non è stato l’attaccante che tutti ci aspettavamo Eldor Shomurodov.

Mourinho spiazza tutti, Felix in campo

A subentrare a Matias Vina non è stato l’attaccante uzbeko, ma Felix, giovane della primavera giallorossa. Doppio segnale mandato, da un lato bocciatura verso Vina, dall’altra verso Shomurodov, rimasto a guardare in panchina. Giocatore molto interessante, che unisce alla velocità una potenza muscolare impressionante.