Calciomercato Roma, Mourinho esulta | Lo vogliono ad ogni costo

Calciomercato Roma, giungono interessantissime novità dalla Turchia relativamente ad un trasferimento di cui si è tanto discusso fino alla chiusura della campagna acquisti estiva.

Dopo Natale Tiago Pinto sarà chiamato ad un importante lavoro di limatura. Fondamentale, quest’ultimo, per acuire le risorse di una squadra che il mister considera competitiva solo nei primi dodici-tredici elementi. Al contempo, è ormai nota la volontà dello Special One di continuare l’epurazione iniziata in estate. Da questo punto di vista, si cercherà di favorire le uscite dei non pochi elementi che avrebbe individuato come non all’altezza del progetto.

Fino a qualche tempo fa, il portoghese ha provato a concedere loro qualche chance, prontamente però dissipata nelle occasioni avute. L’acme si è raggiunto due giovedì fa, quando le seconde linee schierate dall’ex Tottenham si sono distinte per una prestazione indegna che è costata una figuraccia destinata a divenire storica. I 90 minuti della trasferta norvegese contro il Bodo hanno segnato un vero e proprio crocevia, che ha spento le ultime possibilità di diversi giocatori di poter restare nella Capitale.

Uno di questi è sicuramente Amadou Diawara, la cui posizione a Roma è stata in bilico fino all’ultimo giorno di mercato. Il guineano non è mai stato preso in considerazione da Mourinho che lo ha definito “Un bravo ragazzo e un ottimo professionista”, senza però permettere lui di giocare con continuità in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Roma, il Galatasaray prepara una nuova offerta per Diawara

La rottura tra il numero 42 e José è ormai lapalissiana. A evidenziarlo sono i soli sette minuti concessi lui in Serie A fino ad oggi. Il centrocampista nato tra le fila felsinee è stato monitorato in passato da numerosi club, soprattutto di Bundes. Ciononostante, ha sempre declinato le avances nella speranza di poter far ricredere l’allenatore.

Ciò non è accaduto e per tale motivo le possibilità di assistere ad un suo addio dopo Natale sono tutt’altro che remote. Importanti novità, inoltre, giungono dalla Turchia. Il portale Sahilhaberajansi.com ha infatti sottolineato come si sia infittito in queste ore nuovamente l’interesse del Galatasaray, sulle sue tracce già la scorsa estate.

Rispetto al passato, la volontà del giocatore è cambiata e potrebbe questa volta essere lusingato dal grande entusiasmo con il quale il club balcanico sta cercando di convincerlo al trasferimento. Dalla Turchia viene però anche sottolineato che Pinto non ha ancora fissato il prezzo e che bisognerà attendere il nulla osta finale di “Mou” prima che la trattativa decolli. Visti i presupposti, non dovrebbero esserci grandi impedimenti affinché ciò avvenga. La palla, poi, passerà al giocatore, certamente demotivato ma con il grande anelito di ritornare a far bene.

Seguiranno aggiornamenti.