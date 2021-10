Roma, infortunio Spinazzola | Controllo finale: la data del rientro

Roma, Spinazzola corre verso il recupero: incontro decisivo per quanto riguarda il rientro in campo del terzino.

La cavalcata dell’Italia agli ultimi Europei conserva il sorriso finale di Spinazzola trionfante, come una delle pagine più belle di questo sport. Il terzino della Roma, sfortunatamente infortunatosi nei minuti finali della sfida contro il Belgio, ha fatto di tutto per essere presente con i suoi compagni di viaggio, e alla fine ha potuto esternare tutta la sua gioia.

Ma ora, ad attenderlo, c’è José Mourinho, che con il ritorno di “Spina” può far leva su un vero e proprio acquisto, dal momento che lo Special One non ha potuto contare sulle sortite del laterale in questo primo scorcio di stagione. Ed oggi, venerdì 29 ottobre, è una data da cerchiare in rosso per quanto concerne il rientro dall’infortunio al tendine d’Achille dell’esterno italiano, dal momento che, stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, è fissato un incontro tra il professor Lasse Lempainen, responsabile della ricostruzione del tendine, lo stesso Spinazzola e lo staff medico giallorosso, ed in particolar il dottor Manara, che ha seguito costantemente il calciatore nel processo di riabilitazione. Chiaramente tutte le parti si auspicano che le sensazioni possano essere positive, in maniera tale da ritornare a disposizione in tempi relativamente brevi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, irrompe l’Arsenal | “Scippo” low cost

Roma, infortunio Spinazzola: la data del ritorno in campo

Quando potrebbe rientrare in campo Spinazzola? Sono in tanti a chiederselo, e la sensazione è che molto dipenderà dall’esito dell’incontro di quest’oggi. L’ipotesi più ottimistica è quella di poterlo avere in campo nel giro di qualche settimana, entro la fine del mese di novembre. Tuttavia, da non scartare a priori l’ipotesi che possa scendere in campo contro il Cska Sofia in Conference League, nel match in programma il 9 dicembre, in maniera tale da dargli minuti nelle gambe, in una gara non probante, almeno sulla carta. Insomma, il recupero è sempre più vicino, e Spinazzola finalmente può scorgere il traguardo d’arrivo, la luce in fondo al tunnel.