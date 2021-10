Calciomercato Roma, anche l’Arsenal monitora la situazione con molta attenzione: da non escludere un eventuale colpo a zero.

Lo aveva sussurrato sin dalle prime conferenze stampa, salvo poi gridarlo quasi ai quattro venti, con la trasparenza che è diventato il suo marchia di fabbrica: senza peli sulla lingua, José Mourinho ha fatto capire che la rosa giallorossa deve essere assolutamente puntellata, per provare a ricucire il gap tecnico con le prime della classe.

E così, Pinto è già al lavoro per accontentare le richieste del proprio allenatore: beninteso, i primi due tasselli su cui mettere le mani sono un laterale destro che possa fungere da alternativa a Karsdorp, e un mediano di sostanza, tecnico e fisico. Caratteristiche che si sposano in pieno con quelle di Denis Zakaria, che non a caso è il primo sull’agenda del gm giallorosso; l’elvetico non ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2022, e la Roma sta studiando l’offensiva giusta per portarlo nella Capitale, fermo restando che il club tedesco continua a chiedere circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, e che la concorrenza per il calciatore sta diventando sempre più folta.

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal su Zakaria: i dettagli

Secondo quanto riportato da Christian Falk, giornalista di SportBild, anche l’Arsenal si sarebbe aggiunta alle pretendenti per Zakaria, nella cui lista figurano anche Manchester City e Juventus, tra le altre, anche se i bianconeri si sono limitati soltanto a dei sondaggi esplorativi, senza affondare il colpo per il momento. Se la notizia dovesse essere confermata, potrebbe riproporsi quel duello andato in scena, ad esempio, per Tammy Abraham, oggetto del desiderio anche dei Gunners, che poche settimane prima che i giallorossi si aggiudicassero l’inglese, avevano precluso il trasferimento di Granit Xhaka in giallorosso.