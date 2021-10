Calciomercato Roma, asse con l’Inter rovente | Doppia idea di scambio

Calciomercato Roma, possibile nuovi affari con l’Inter: l’asse ritorna a surriscaldarsi. Ecco gli affari sul piatto.

Sebbene José Mourinho abbia chiesto a più riprese nuovi rinforzi soprattutto per puntellare la linea mediana, sono proprio gli interpreti di centrocampo il fiore all’occhiello di una compagine che vede in Lorenzo Pellegrini la punta dell’iceberg, ma che può contare su tanti altri interpreti di valore.

E uno di questi, Bryan Cristante, sarebbe entrato nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un innesto in grado di dare qualità e quantità alla mediana di Inzaghi: con Vidal che naviga a corrente alternata, un Vecino che non sembra godere della fiducia del tecnico nerazzurro, un interditore come l’ex Atalanta potrebbe rivelarsi molto utile, anche perché in grado di ricoprire più ruoli. Va da sé, che la Roma abbia già avviato i contatti per il rinnovo del contratto del centrocampista, in scadenza nel giugno 2024: Mou non ne può fare a meno, e il classe ’95 sta ripagando la fiducia del tecnico con prestazioni di sostanza. Tuttavia, Marotta avrebbe in serbo un piano diabolico per lusingare i giallorossi.

Calciomercato Roma, addio Cristante con lo scambio: l’affare con l’Inter

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, i nerazzurri potrebbero entrare nell’ordine di idee di mettere sul piatto uno tra Gagliardini e D’Ambrosio per cercare di accontentare le richieste della Roma, che comunque non lascerà partire molto facilmente il proprio centrocampista. Chiaramente si tratta solo di un’idea, da non escludere, però, a priori, in quanto la poliedricità tattica dell’ex difensore del Torino (ieri andato in goal contro l’Empoli) non può essere trascurata, così come la voglia di cambiare aria di uno dei pupilli di Antonio Conte. A queste condizioni, però, è piuttosto difficile che l’affare possa andare in porto.