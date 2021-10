Calciomercato Roma, epurazione Mou | Scambio con l’Inter a gennaio

Calciomercato Roma, Mou non lo vede: epurato già a gennaio. Idea scambio con l’Inter: ecco tutti i dettagli.

Dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Juventus e Bodo Glimt, la compagine di Mourinho ha risollevato la china, pareggiando prima con il Napoli al termine di una gara condotta alla pari della capolista, salvo poi ottenere una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari.

Tra non molte ore, Pellegrini e compagni sono attesi dalla prova del nove contro il Milan, in un match che potrà dire molto sulle reali ambizioni dei capitolini; intanto, i messaggi inviati da Mou in occasione delle ultime conferenze stampa sono molto chiari, ed orienteranno inevitabilmente anche le decisioni sul mercato di Tiago Pinto. Contro il Bodo, lo Special One ha deciso di regalare una chance dal primo minuto a Diawara che, benché non sia stato il peggiore in campo, ha comunque faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, non riuscendo quasi mai a trovare la chiave di volta per prendere in mano le redini del centrocampo. Un suo eventuale addio già a gennaio è ipotesi tutt’altro che utopistica, e non è da escludere l’ipotesi che l’ex centrocampista del Bologna e del Napoli, tra le altre, sia inserito in una trattativa.

Calciomercato Roma, addio Diawara: idea scambio con l’Inter

Alla luce dei buoni rapporti tra i due club, non è da escludere in toto l’ipotesi di uno scambio, in occasione del mercato di riparazione, tra l‘Inter e la Roma, con i giallorossi che potrebbero proporre ai giallorossi il cartellino di Diawara, per arrivare a Roberto Gagliardini. Stando a quanto riferito da interlive.it, però, appare piuttosto difficile che i nerazzurri possano decidere di accettare una simile offerta, sebbene l’agente del mediano guineano sia lo stesso di Cordaz. Da aggiungere, poi, il fatto che Pinto segui anche altri profili in mediana: il primo nome sulla lista del gm giallorosso è Zakaria, per il quale, però, il rischio che possa originarsi un’asta è sempre più concreto.