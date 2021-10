Calciomercato Roma, ecco il bomber | Arriva dalla Premier League

Calciomercato Roma, ecco il bomber espressamente richiesto da Mourinho per gennaio. Arriva dalla Premier League

Eccolo il bomber. Richiesto espressamente dallo Special One a Tiago Pinto per cercare di rinforzare il pacchetto avanzato della Roma. Mourinho lo ha già allenato e crede che sia l’elemento più utile in questo momento alla sua causa. Anche perché, la partenza di Mayoral, appare sempre più vicina.

Secondo quanto riportato da diariogol.com, il tecnico portoghese vorrebbe vedere a Trigoria il centravanti francese Martial. Solamente cinque le presenze per lui quest’anno in Premier League e una rete all’attivo. L’arrivo di Cristiano Ronaldo gli ha chiuso praticamente lo spazio con Solskjaer. E una partenza sarebbe quindi possibile. Pinto potrebbe anche decidere di abbozzare una trattativa per il francese – magari in prestito – per regalare un sorriso allo Special One. Anche se tutto dipende dalla partenza di Mayoral, che oggi è stato anche accostato nuovamente alla Fiorentina.

Calciomercato Roma, è Martial il bomber per Mou

Martial, 26 anni tra poco più di un mese, è un attaccante che praticamente può giocare in tutti le zone lì davanti. Sia a destra che a sinistra nei possibili trequartisti che utilizza lo Special nel suo scacchiere tattico, sia come punta centrale. Ha un contratto che lo lega al Manchester United fino al 2024 con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Ma le cose sono cambiate in poco tempo e allora anche lui starebbe cercando una via di fuga per i prossimi mesi. Il suo valore di mercato, comunque, non è poi così elevato: si parla di una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. E qualora Pinto riuscisse a piazzare tutte le uscite in programma, si potrebbe anche fare un pensiero per prenderlo in maniera definitiva.