Calciomercato Roma, bomba Juric: “Belotti mi ha detto cosa vuole”

Calciomercato Roma, arrivano importanti indicazioni circa quello che potrebbe essere il futuro del “Gallo” Belotti. A svelarle il mister dei granata, Ivan Juric.

L’ex tecnico di Hellas Verona e Genoa ha toccato tutta una serie di punti interessanti nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della gara contro la Sampdoria. A colpire, in particolar modo, sono state le parole relative al futuro di Belotti, che potrebbero avere una certa ingerenza anche nei piani capitolini.

Il numero 9 del Torino, reduce da un infortunio e da un’ultima stagione non brillantissima, sta pian piano inserendosi negli schemi del nuovo tecnico, con il quale non sono mancate discussioni e alterchi nell’ultima estate. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e il mister granata non ha gradito il comportamento vago e poco chiaro del bomber nei mesi estivi, soprattutto dopo i reiterati tentativi di mister Cairo di convincerlo alla permanenza.

Seguito anche da Pinto, l’ex Palermo è alla fine rimasto all’ombra della Mole Antonelliana, convinto anche dalla nota prolificità del gioco proposto dal croato. Quest’ultimo, come raccontatovi, aveva svelato un’importante anticipazione circa il futuro del campione di Euro 2020 già qualche giorno fa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha cambiato idea | Svolta già a gennaio

Calciomercato Roma, Juric ammette: “Questa la volontà di Belotti”

A Torino, come ormai chiaro ai più, è nato un vero e proprio caso Belotti che, dopo aver caratterizzato tutta l’estate scorsa, sembra ora destinato a divenire un tormentone fino a fine stagione. Questo perché il suo profilo continua a fare gola a numerose squadre del nostro campionato.

Tra queste c’è sicuramente la Roma, alla ricerca di una valida alternativa a Tammy Abraham, dopo che la scarsa considerazione di Mourinho nei confronti di Borja Mayoral ha reso inevitabile una separazione tra le due parti in causa. Per tale motivo, nella Capitale, così come a Milano, non sono passate inosservate le recenti dichiarazioni di Juric rilasciate in giornata.

Questo lo spezzone più importante: “È un ragazzo pulito. Dovremo valutare tutti insieme quale sarà la scelta migliore per il bene di tutte le parti in causa. Mi ha parlato con il cuore in mano, da splendido ragazzo qual è. Mi ha detto di voler fare una grande stagione qui e poi valutare bene come proseguire al meglio la propria carriera“.

E chissà se questo “meglio” non sia, nei piani del bergamasco, a tinte gialle e rosse.