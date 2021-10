Calciomercato Roma, in Liga c’è la fila | Altra pista calda

Dalla Spagna arrivano voci su una nuova possibile trattativa di mercato che coinvolgerebbe la Roma già a gennaio.

Tra un’ora circa la Roma sarà di scena sul campo del Cagliari per il turno infrasettimanale di Campionato. Una partita cui i giallorossi arrivano dopo la bella reazione messa in campo contro il Napoli domenica scorsa. In entrambe le occasioni José Mourinho ha deciso di fare a meno di alcune seconde linee ritenute non all’altezza della situazione.

Dopo la disfatta europea di Bodo, infatti, l’allenatore ha deciso di escludere dai convocati Reynolds, Villar, Diawara, Mayoral e Kumbulla. E se il difensore albanese è rientrato nella lista per il match di oggi, gli altri sono invece rimasti esclusi ancora una volta. Per loro l’addio a gennaio è più di un’ipotesi. D’altra parte recuperare il rapporto con il tecnico sembra ormai impresa complessa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Telefonata Mourinho-Cavani

Calciomercato Roma, inserimento Celta | Dipenderà dal nuovo allenatore

Tra i partenti in casa giallorossa, i più richiesti sembrano essere al momento Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Le situazioni dei due spagnoli, però, sono molto diverse tra loro. Il centrocampista è di proprietà della Roma: spetterà quindi al club giallorosso valutare le eventuali proposte che arriveranno per lui. Mayoral è invece di proprietà del Real Madrid, che pare intenzionato a riportarlo in Spagna per girarlo in prestito dove possa giocare con continuità.

Tanti i club di Liga interessati all’attaccante. Oltre alle squadre già sulle sue tracce da tempo – Levante e Betis su tutte – per Mayoral sarebbe pronta ora una nuova ipotesi. Si tratta del Celta Vigo, che avrebbe intenzione di acquistare un nuovo attaccante nel mercato di gennaio. Il nome di Mayoral piace, ma prima di presentare un’offerta al real il club dovrà fare alcune valutazioni legate alla guida tecnica. L’attuale allenatore, Eduardo Coudet, stima Mayoral e sarebbe felice di accoglierlo. Ma la posizione del tecnico è tutt’altro che salda e secondo elgoldigital.com un suo licenziamento potrebbe cambiare le carte in tavola: tra i nomi in lizza per la successione c’è quello di Marcelo Bielsa. Un’ipotesi che probabilmente frenerebbe l’interesse del Celta per Mayoral.