Incrocio di alta classifica questa sera all’Olimpico, dove la Roma affronterà il Milan. Pioli alle prese con un’assenza dell’ultimo minuto.

Questa sera Roma e Milan si troveranno di fronte sul terreno di gioco dell’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. Un match importante che servirà a confermare le ambizioni di entrambe le squadre: in casa Milan l’obiettivo è proseguire con l’andatura che ha portato i rossoneri in testa alla classifica. Dal canto suo la Roma vuole dare altri segnali positivi e rilanciare le proprie ambizioni in chiave Champions League.

Un match che si preannuncia avvincente e che darà nuove informazioni sullo stato di crescita dei giallorossi. José Mourinho in conferenza stampa ha confermato la volontà di giocare, come sempre, per i tre punti. Di fronte ci sarà una delle migliori squadre della Serie A, che nelle prime dieci uscite ha lasciato per strada appena 2 punti su 30. Dopo un periodo caratterizzato da diverse assenze, tra infortuni e casi di Covid, Stefano Pioli può sorridere per aver recuperato quasi tutti i suoi calciatori.

Roma-Milan, doppia assenza per Pioli | I convocati UFFICIALI

Rientrati in gruppo Theo Hernandez e Brahim Diaz, l’allenatore rossonero potrà contare su quasi tutti i suoi big. Anche Zlatan Ibrahimovic sta via via recuperando la migliore condizione e questa sera dovrebbe essere protagonista di una staffetta con Olivier Giroud. Restano però due assenze nel reparto avanzato rossonero. A quella, preventivata, di Ante Rebic, si aggiunge infatti un altro forfait dell’ultimo minuto.

Si tratta dell’assenza di Pietro Pellegri, fermato da un trauma contusivo alla caviglia destra rimediato ieri nell’ultimo allenamento.Ecco la lista completa dei convocati di Stefano Pioli, diramata poco fa dal Milan:

Portieri: Jungdal, Mirante, Tatarusanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini.