Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Sarà addio”

E’ già tempo di guardare al calciomercato di riparazione in casa Roma. Dopo gli innumerevoli indizi verso l’addio sono arrivate anche le parole dell’agente. Ormai il divorzio è deciso, da gennaio giocherà altrove.

Tanti gli epurati in casa Roma, messi ai margini della rosa giallorossa. Dall’avvento di Mourinho in poi non si contano più le bocciature nei vari reparti, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Dopo i tanti indizi disseminati dallo stesso calciatore è arrivato l’annuncio ufficiale dell’agente. Il procuratore non lascia alcun margine in vista di gennaio, l’addio ora è certo.

Ultim’ora di mercato in casa Roma, ormai l’addio è certo in vista del mercato di gennaio. Lo stesso calciatore aveva più volte mandato segnali inequivocabili sui social. Ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale dell’agente, il divorzio è servito. Ennesimo epurato da Josè Mourinho, il tecnico portoghese ha stravolto le gerarchie nella rosa giallorossa. Dal suo arrivo in poi la lista dei bocciati si è allungata in modo impressionante. tante seconde linee messe fuori rosa, al loro posto forze fresche dalla Primavera giallorossa. Ora sono arrivate anche le parole dell’agente, che non ha lasciato alcuna speranza di permanenza alla Roma.

Calciomercato, arriva l’annuncio ufficiale: “Sarà addio”

Tra le tante riserve messe fuori rosa figurano due centrocampisti, da tre gare non convocati. Diawara e Villar sono finiti fuori rosa, dopo la bruttissima prestazione mostrata in Conference League. Dopo il 6-1 rimediato sul campo del Bodo-Glimt i due centrocampisti non sono più stati convocati, al pari di Borja Mayoral. Ora l’agente di Villar ha deciso di vuotare il sacco, ecco le parole del procuratore.

L’agente dello spagnolo ha parlato al sito Laroma24.it: “Non credo che adesso possiamo prendere noi una decisione su Gonzalo, è un giocatore della Roma e crediamo abbia un valore: ha giocato 50 partite lo scorso anno, è importante per la Roma. L’allenatore deve prendere una decisione, se gli serve o meno. Se non gli serve siamo disponibili a partire, adesso Gonzalo è molto felice alla Roma, è una squadra che gli piace tanto. Ieri mi ha mandato una foto dello stadio, era molto emozionato per il tifo che c’era: gli piace la squadra, la città, i tifosi. Se l’allenatore non gli darà possibilità, ed è un suo diritto di farlo, a gennaio parleremo della situazione”.