Calciomercato Roma, Mourinho esulta | Riscatto sempre più vicino

Potrebbe arrivare presto una gioia sul mercato per la Roma, con il primo riscatto delle tante cessioni fatte in estate.

Tra le tante operazioni di mercato effettuate in uscita l’estate scorsa, c’era anche quella dell’estremo difensore spagnolo che è diventato ormai titolare inamovibile per Jorge Sampaoli.

Con 22 punti fatti in campionato, l’Olympique Marsiglia occupa la terza posizione in Ligue 1 dopo 12 giornate. La compagine guidata dal tecnico argentino sta disputando una buona stagione, anche se in Europa League non ha ancora ottenuto un successo (3 pareggi in altrettante giornate nella fase a gironi, ndr).

Calciomercato Roma, riscatto Pau Lopez più vicino

C’è un dato però molto importante, quello che subisce pochi gol (12 in Ligue 1 e uno in Europa). Una fase difensiva solida che fa piacere anche alla Roma. Pau Lopez, portiere spagnolo in prestito all’OM dal club capitolino, per ben sette volte ha mantenuto la porta inviolata. Per lui sono dodici le presenze, che significano un riscatto sempre più vicino. Alla ventesima presenza, infatti, il Marsiglia sarà obbligato ad acquistare Pau Lopez dalla Roma. Mancano, dunque, solamente 8 presenze. Liquidità fresca che Tiago Pinto reinvestirà sul calciomercato, per provare ad accogliere tutte le richiede che gli perverranno da José Mourinho.