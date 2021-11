Calciomercato Roma, cessione inevitabile | Si lavora sulla formula

All’indomani della sconfitta contro il Milan non si placano le polemiche per la direzione di gara di Fabio Maresca.

Un solo punto ottenuto negli scontri diretti avuti fin qui tra Lazio, Napoli, Juventus e appunto la sfida di ieri contro i rossoneri. Per invertire questa tendenza, che va avanti da qualche anno, servirà tempo.

Al momento la Roma sia numericamente, tra quelli considerati titolari da José Mourinho e le riserve, ai quali si aggiungono anche gli esuberi, è molto corta. Per questo lo Special One si aspetta un altro piccolo grande sforzo sul calciomercato dalla proprietà. Tiago Pinto è già al lavoro per cercare un centrocampista di sostanza, un terzino destro e probabilmente anche un difensore centrale. Su quest’ultimo saranno fondamentali le prossime settimane e la continuità fisica di Chris Smalling.

Calciomercato Roma, Villar torna in Spagna

Ormai ne parliamo già da molto tempo. Il centrocampista spagnolo, che fino all’anno scorso era un giocatore molto importante per le gerarchie di Paulo Fonseca, quest’anno con Mourinho potrebbe aver disputato la sua ultima partita in giallorosso nella pesante sconfitta per 6-1 in Norvegia contro il Bodo/Glimt.

Da quella partita lo spagnolo non ha più trovato il campo, tantomeno la panchina. Per Gonzalo Villar, così come per Borja Mayoral, Amadou Diawara e Bryan Reynolds soltanto tribuna. Ecco che a questo punto gennaio sarà un mese chiave per il suo futuro soprattutto. Lo spagnolo piace in Spagna, dove il Valencia – club nel quale ha già militato – sarebbe pronto per riprendersi il classe ’98. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, resta da capire la modalità del trasferimento, se in prestito o a titolo definitivo. Il giocatore già nella giornata di ieri aveva lasciato un indizio Social.