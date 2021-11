Calciomercato Roma, indizio ufficiale | Ecco dove giocherà

Si aspetta una sessione di mercato infuocata in casa Roma. Ormai è tutto definito verso l’addio che ha spiazzato molti, ecco l’indizio ufficiale sulla sua prossima destinazione.

Gennaio è più vicino di quanto di pensi in casa Roma. Il calciomercato di riparazione è l’occasione per puntellare la rosa a disposizione di Mourinho. Tanti movimenti sono attesi nella prossima finestra di mercato, tante bocciature tra le seconde linee finora. Non mancano soprese tra i vari esuberi di Mou, alcune decisamente clamorose. Tra le tante partenze c’è da registrare un indizio molto importante verso la futura cessione. Ecco dove giocherà l’esubero.

Questa sera una super sfida attende la Roma di Josè Mourinho. Allo stadio Olimpico arriverà il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri che occupano la prima posizione in classifica, in coabitazione col Napoli. L’obiettivo dei giallorossi è di riuscire a vincere una sfida contr una big, dopo la buona prstazione fornita proprio contro i partenopei una settimana fa. Esattamente come successo sette giorni fa, ed anche nella gara infrasettimanale, diversi elementi non dovrebbero neanche sedere in panchina quest’oggi. Dalla nefasta trasferta di Conference in avanti Mou ha usato il pugno duro con diversi giocatori, non convocandoli per tre partite di fila. La strada verso l’addio è segnata ed arriva un indizio ufficiale, molto probabilmente decisivo.

Tutto deciso per gennaio, spunta l’indizio ufficiale

Ormai non fa più clamore, ma le strade tra la Roma e Gonzalo Villar si separeranno a gennaio. Il mediano spagnolo è uno dei bocciati dopo la drammatica trasferta norvegese. Al pari di Diawara e Mayoral non è stato più convocato da Mou, l’unico perdonato è stato Marash Kumbulla.

Nuovo siparietto social con protagonista Gonzalo Villar, il giovane iberico è molto attivo con i sui vari canali. Stavolta è successo tutto su Twitter dove una tifosa ha commentato: “Qualcosa mi dice che Villar sta guardando la gara del Valencia contro il Villarreal”. Prontamente è arrivato il like ufficiale del giocatore, indizio decisivo sulla sua prossima destinazione. Tutto deciso dunque per il suo ritorno in Liga, Valencia ed Atletico Madrid sarebbero in pole, ma il like lanciato dal calciatore sembra lasciare pochi dubbi.