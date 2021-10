Roma-Milan non si gioca solo in campo | Tutti i duelli di calciomercato

Questa sera Roma e Milan si affronteranno per l’undicesima giornata di Serie A. Ma tra i due club rimangono aperti anche molti incroci di calciomercato.

L’Olimpico è pronto per una sfida importante. Alle 20:45 Roma e Milan daranno il calcio d’avvio a una partita dal significato particolarmente importante per entrambe le squadre. I rossoneri, appaiati al Napoli in testa alla classifica, vogliono portare avanti il loro invidiabile ruolino di marcia. Dal canto suo la Roma ha bisogno di conferme dopo la buona prestazione offerta contro il Napoli e la vittoriosa trasferta di Cagliari.

Un match che potrà dire di più sul percorso di crescita che la squadra di Josè Mourinho sta portando avanti dall’arrivo del tecnico portoghese. In attesa che con la riapertura del calciomercato Tiago Pinto possa garantire all’allenatore quei ricambi invocati in più occasioni nelle ultime settimane. Ed è proprio sul terreno del mercato che, oltre alla sfida di stasera, si giocano altre importanti partite tra Roma e Milan.

Calciomercato Roma, quanti incroci con il Milan | Ecco gli obiettivi in comune

I due club si sono incontrati in estate per il trasferimento in prestito di Alessandro Florenzi in rossonero. Un affare che ha soddisfatto tutte le parti in causa. La Roma aveva la necessità di trovare una sistemazione al calciatore, mentre il Milan voleva un innesto capace di agire in diverse zone di campo. L’avventura in rossonero di Florenzi – “mancato” ex nel match di questa sera – è stata però finora frenata dagli infortuni. Una circostanza che rende ancora incerto l’eventuale riscatto a fine stagione.

Ma le strade di Milan e Roma potrebbero presto tornare a incrociarsi sul mercato. I dirigenti dei due club monitorano le opportunità che, tra gennaio e giugno del prossimo anno, potrebbero presentarsi. E hanno segnato sui rispettivi taccuini più di un nome in comune. Su tutti svetta Andrea Belotti, destinato quasi certamente a lasciare il Torino a parametro zero. La Roma osserva interessata la sua situazione, così come anche il Milan valuta la possibilità di contattare l’attaccante. Dalla propria i rossoneri potrebbero contare sul tifo del ragazzo, milanista sin dall’infanzia. Ma il numero 9 granata non è il solo obiettivo in comune tra Roma e Milan: Boubacar Kamara, centrocampista dell’Olympique Marsiglia, piace a entrambi i club. In questo caso, però, c’è da fare i conti con la concorrenza anche della Juventus. Infine c’è il caso di Dan-Axel Zagadou. Il centrale mancino andrà in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Su di lui è alta l’attenzione sia di Pinto che di Maldini e Massara.