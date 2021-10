Calciomercato Roma, parte con lo scambio | Un ex Serie A per Villar

Calciomercato Roma, parte con lo scambio: c’è un ex Serie A per Villar. Ci provano dalla Spagna e Pinto ci potrebbe pensare

Parte con lo scambio. O almeno questo è quanto scrive il Romanista, che sottolinea come Villar, ormai ai margini, è cercato principalmente da squadre spagnole. Ci sono i due club di Siviglia, ma anche il Valencia di Bordalas sul centrocampista spagnolo. Che potrebbe proporre lo scambio.

A Mourinho a gennaio serve un estero difensivo. Anche perché Reynolds è destinato a partire e Karsdorp, da solo, non può reggere tutti gli impegni. Ci dovrebbe essere il ritorno di Spinazzola a breve, ma un altro elemento allo Special One serve. Ecco perché, dalle parte del Mestalla, la situazione è chiara. Un’operazione che si potrebbe anche chiudere in prestito.

Calciomercato Roma, ecco l’offerta del Valencia

Gli spagnoli non hanno al momento la liquidità che serve per chiudere l’affare in maniera definitiva. E allora, oltre alla soluzione in prestito con diritto di riscatto, ci sarebbe anche quella di mettere sul piatto il cartellino dell’esterno italiano Piccini, ex Atalanta, che praticamente il campo non lo vede mai da quelle parti.

Piccini, classe 1992, dopo una prima importante esperienza con il club spagnolo, con 25 presenze all’attivo, in questa stagione solamente in tre occasioni è sceso in campo. Per il resto tanta e tanta panchina. Potrebbe essere un elemento duttile per Mourinho. Anche se, la sensazione, è che difficilmente la Roma possa accettare una proposta del genere. Certo, Pinto ci potrebbe anche pensare nell’ottica di togliere dalla rosa un esubero prendendo un elemento sicuramente più funzionale al momento. Ma le probabilità che l’affare, in questo modo, possa andare in porto, sono davvero minime.