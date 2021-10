Roma, Felix ha convinto Mourinho | La promessa dell’agente

Roma, Felix ha convinto Mourinho che ieri sera lo ha buttato nella mischia a Cagliari. E c’è la prima promessa dell’agente

Non ha avuto nessuna difficoltà José Mourinho nel momento in cui la sua Roma è andata sotto a buttare nella mischia Felix, il giovanissimo attaccante della Primavera giallorosso che in questa stagione, con la squadra di De Rossi, ha già timbrato sei volte il cartellino.

E anche nella sua prima uscita in Serie A ci è andato vicino alla rete. Conclusione da dentro l’area di rigore e pallone che si è perso di poco fuori con Cragno che non ci avrebbe potuto fare nulla. Un bell’impatto per il classe 2003. E subito dopo è arrivata anche la prima promessa da parte del procuratore, Oliver Arthur, che ha rilasciato un intervista a LaRoma24. “Davvero una buona partita. Mourinho ha dimostrato di essere un grande allenatore che migliora e dà fiducia ai giovani talenti” ha spiegato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho colpisce di nuovo | I Friedkin hanno detto sì

Roma, le parole dell’agente di Felix

A stretto giro di posta Arthur fa una promessa a Mou: “Felix non deluderà Mourinho – ha continuato – per il livello di consapevolezza e di determinazione che ha. Spero che arrivi un’altra possibilità”. Il procuratore ha anche elogiato lo Special One per le parole nei confronti del ragazzo, che lo hanno sicuramente motivato a fare sempre meglio. E i risultati si cominciano ad intravedere. Anche perché, sotto l’aspetto della personalità, l’attaccante ha dimostrato di non temere il debutto.

“L’obiettivo è diventare un giocatore della prima squadra, lui pensa a lavorare duro e poi l’allenatore deciderà” ha concluso l’agente di Felix. Che ormai dovrebbe rimanere in pianta stabile, o almeno fino a gennaio, nella rosa a disposizione di Mourinho. Anche perché in un momento complicato della partita mettere il giovanissimo ha fatto capire che il portoghese crede, eccome, nelle qualità del ragazzo.