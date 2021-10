Calciomercato Roma, Mourinho colpisce di nuovo | I Friedkin hanno detto sì

Calciomercato Roma, lo Special One ha colpito di nuovo: i Friedkin hanno detto sì. E a gennaio sarà quindi rivoluzione totale

Sarà rivoluzione totale. Gennaio si avvicina e dopo che l’opera di convincimento di Mourinho verso i Friedkin è andata a buon fine, ecco che Tiago Pinto ha mano libera, o quasi, sul mercato, per poter rinforzare la rosa da mettere a disposizione dello Special One.

Che la “corte” dell’allenatore portoghese verso la proprietà americana è andata a centro, lo spiega questa mattina il Corriere dello Sport. E tra movimenti in entrata e quelli in uscita, il general manager della Roma sarà molto impegnato nei prossimi mesi. Partiamo da chi lascerà Trigoria: Villar è cercato in Spagna, il Valencia ci ha fatto un sondaggio così come anche le due squadre di Siviglia, sia quella guidata da Monchi che il Betis. Diawara invece avrebbe delle offerte dalla Premier League ma occhio al possibile inserimento del Milan che, con la partenza di Kessie, potrebbe completare il centrocampo con il giallorosso. In attacco bocciato Mayoral e il Real Madrid, proprietario del cartellino, vorrebbe spostarlo per farlo giocare con continuità. Potrebbe invece rimanere a Roma Carles Perez, anche perché potrebbe aiutare Zaniolo a rifiatare.

Calciomercato Roma, gli obiettivi di Pinto

Sempre il quotidiano romano sottolinea come gli obiettivi di Pinto siano già decisi. Per il centrocampo i nomi sono due: Dani Ceballos del Real e Deni Zakaria del Borussia Monchengladbach. Per il primo servono almeno 20 milioni di euro. Il secondo, essendo in scadenza, si potrebbe liberare per meno di 10 milioni. Operazione che il gm ha in mente da tempo e che adesso può cercare di chiudere. Dovrebbe arrivare anche un buon tesoretto dalle cessioni: soldi utili per regalare a Mou i calciatori richiesti.

Dietro, invece, piace il norvegese del Feyenoord Marcus Pedersen, classe 2000, che può giocare sia come esterno che come centrale.