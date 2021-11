Roma, altri 106,7 milioni di euro: arriva il comunicato ufficiale

Roma, l’ultimo comunicato diramato dal club giallorosso non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio: quasi 107 milioni di euro!

Nel momento in cui José Mourinho ha accettato di sedersi sulla panchina della Roma, aveva ben presente gli step di crescita che, con il tempo e con l’ausilio dello Special One, il club giallorosso aveva intenzione di portare avanti.

E non è un caso, ad esempio, che di “progetto sostenibile” il tecnico lusitano abbia parlato in più di una circostanza, riferendosi chiaramente ad un orizzonte ad ampio respiro, che miri a costruire basi solide sulle quali poter innestare passo dopo passo i tasselli mancanti. Ciò non toglie, però, che lo sforzo profuso dalla famiglia Friedkin già nell’immediato sia di quelli consistenti, come confermato dal resoconto pubblicato dal club capitolino, per mezzo del quale, all’inizio del mese, sono state fornite informazioni finanziarie legate al mese precedente.

Roma, cresce l’indebitamento finanziario: altri 106,7 milioni di euro

“L’indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 settembre 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 418,4 milioni di euro, e se si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 giugno 2021, pari a 106,7 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre da Romulus and Remus Investments LLC per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.P.A, per 110,9 milioni di euro parzialmente compensate dal decremento del finanziamento infragruppo a breve termine verso MediaCo e del debito a breve termine verso banche“: questo è uno stralcio della nota diffusa dalla Roma.