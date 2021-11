Roma, problema Mourinho | Gli attaccanti fanno fatica

La Roma sta facendo fatica a calciare tra i pali e anche i gol fatti non sono molti, soprattutto contro le grandi.

I cavalli si vedono all’arrivo e questo sarà un dato di fatto. I bilanci completi e definitivi si faranno solamente alla fine ma adesso c’è un altro dato che José Mourinho dovrà analizzare.

Quaranta milioni di euro più bonus, è la cifra spesa dal club capitolino al Chelsea per l’acquisto di Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha realizzato quattro gol in stagione, due in Serie A e due in UEFA Conference League. L’ultima marcatura però risale a più di un mese fa, lo scorso 30 settembre contro lo Zorya. L’ex giocatore dei blues è in un periodo di forma negativo, non riuscendo quasi mai ad incidere. Va anche detto che viene servito poco e male. Insomma la colpa è un po’ di tutti, compreso Mourinho.

Roma, Mourinho e gli attaccanti

Dopo un ottimo precampionato, anche Eldor Shomurodov sembrava un valore aggiunto per questa Roma, ma adesso è anche lui fuori forma. Acquistato dal Genoa per 17.5 milioni di euro più bonus – oltre ad una percentuale in caso di futura rivendita – nelle ultime partite giallorosse ha ridotto drasticamente il suo minutaggio, tanto che lo Special One gli sta preferendo il giovane della Primavera classe 2003 Felix Afena-Gyan. Dopo la sua prima rete, arrivata proprio alla prima gara ufficiale di Mourinho, quella in Turchia contro il Trabzonspor, il giocatore è stato anche sfortunato in alcune gare.

Giovedì sera sicuramente avrà di nuovo un’occasione contro il Bodo/Glimt, con la squadra che si dovrà rifare del 6-1 dell’andata. Rimane, infine, anche Borja Mayoral, ma i 10 gol in campionato e i 7 in Europa League della scorsa stagione non sono bastati a convincere Mourinho. Lo spagnolo a gennaio troverà una nuova sistemazione. Insomma una fase offensiva che in queste ultime apparizioni non convince per nulla e se la Roma vorrà raggiungere l’obiettivo dei primi quattro posti in Serie A, servirà ben altro rispetto alle prestazioni attuali.