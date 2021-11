Calciomercato Roma, l’ex è sicuro | “Operazione perfetta”

Nuovo indizio di mercato in casa Roma, in vista della finestra di gennaio ci sono tante trattative calde. L’ex difensore benedice il passaggio dell’attaccante dai giallorossi alla Fiorentina.

Tante trattative in uscita sono ben definite in casa Roma, molti esuberi al passo d’addio nella rosa. Tra i tanti bocciati da Mourinho ce ne sono alcuni che hanno molto mercato, non solo in Serie A. E’ il caso di un attaccante che lo scorso anno è stato il miglior marcatore della Roma, collezionando la bellezza di 17 reti.

La Roma tonerà in campo giovedì sera allo stadio Olimpico. In programma la quarta giornata del girone C di Conference League, contro i norvegesi del Bodo-Glimt. Occasione per Mourinho di rialzare la testa prontamente, dopo un mese di ottobre tutt’altro che esaltante. Pagina più buia proprio la nefasta trasferta in terra scandinava, conclusa con un drammatico 6-1 in favore dei gialloneri. Proprio da quella trasferta c’è stata una netta spaccatura nello spogliatoio, le gerarchie sono state completamente rivoluzionate. Quattro gli epurati dal tecnico, per ognuno di loro la strada verso l’addio a gennaio sembra già tracciata.

Calciomercato Roma, il doppio ex benedice l’operazione

Tra i giocatori messi ai margini della rosa figura anche il capocannoniere della passata stagione, Borja Mayoral. Lo spagnolo, di proprietà Real Madrid, ha visto il campo col contagocce dall’arrivo di Mou. Ormai il suo addio sembra scontato, in primis è il club spagnolo che vorrebbe vederlo di più in campo.

Tanti indizi vedono lo spagnolo nelle mire della Fiorentina, ora arriva una benedizione di un ex calciatore giallorosso. Parliamo del difensore Amedeo Carboni, per lui 230 presenze e 4 reti in maglia giallorossa. L’ex Roma, nato ad Arezzo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco la sua benedizione al passaggio di Mayoral in maglia viola: “”Io lo vedrei a Firenze, dopo che va via Vlahovic. Secondo me è un buon giocatore, non so perché non trovi spazio, qualcosa avrà anche fatto perché non è che un allenatore ti tiene fuori perché non sei simpatico. Quasi tutti gli spagnoli soffrono città grandi come Roma o Milano. Però ha del talento“.