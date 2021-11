Calciomercato Roma, rottura totale con il difensore | Addio a gennaio

Calciomercato Roma, le ultime notizie giunte dalla Spagna lasciano intendere come l’avventura del difensore sia praticamente finita.

Il lavoro silenzioso di Tiago Pinto è iniziato ormai da tempo e, anche questa volta, sarà orientato a migliorare una rosa indubbiamente necessitante di cambiamenti ma, al contempo, di concretizzare diverse cessioni. Numerosi, infatti, gli esuberi presenti nel corpo squadra, così come i limiti da plasmare nella prossima campagna acquisti così da garantire a Mourinho una rosa più attrezzata per la seconda parte di campionato.

Diversi movimenti in entrata interesseranno sicuramente il centrocampo, ancor tutt’oggi rappresentante una vera e propria priorità per lo Special One. Quest’ultimo, come raccontatovi, potrebbe anche abbracciare nuovi giocatori nel reparto offensivo, qualora si concretizzassero le giuste opportunità.

Discorso a parte merita la difesa, relativamente alla quale sono da poco emerse nuove indiscrezioni.

Calciomercato Roma, Umtiti ai ferri corti con il Barcellona: può partire già a gennaio

Dal portale spagnolo Sport.es sono da poco arrivate importanti aggiornamenti relativi al centrale di difesa francese, Samuel Umtiti. Autentico leader per diversi anni vicino a Piquè, seppur con diversi limiti tecnico tattici e di natura fisica, l’ex Lione è ora per i blaugrana un vero e proprio problema.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato della possibilità di vederlo approdare alla Roma, annoverabile tra i club interessati lui ma, al contempo, ben consapevole dello scarso rendimento e impiego del diretto interessato negli ultimi mesi. Umtiti si sarebbe potuto liberare a zero il prossimo anno ricorrendo a delle strade legali ma, ad oggi, lo scenario più probabile sembra essere quello di una separazione dopo Natale.

Stando sempre alla suddetta fonte, si tratta di un profilo molto apprezzato in Francia, in Premier e in Turchia. Avrebbe infatti ricevuto diverse avances da parte di squadre di certo non importantissime ma rappresentanti comunque le piazze giuste dalle quali, a 27 anni compiuti, provare a ripartire. Seguiranno aggiornamenti.