Roma, Javier Pastore al veleno | La frecciata è da non credere

Mentre la Roma è tornata al lavoro, per preparare la prossima gara di Conference, arrivano parole amare da parte di un ex calciatore. L’intervista rilasciata nelle scorse ore da Pastore non sarà piaciuta alla dirigenza.

Torna a parlare un ex Roma, il suo addio venne festeggiato da parecchi tifosi. Parole amare, che lasciano intendere come il divorzio dai colori giallorossi non sia stato del tutto sereno. Ecco le parole rilasciate nelle scorse ore da Javier Pastore, non manca un attacco diretto alla società giallorossa.

Nuovo attacco al veleno da parte di un ex Roma. Stavolta è stato Javier Pastore ad accendere la polemica contro la società giallorossa. Eppure l’argentino salutò i tifosi della Roma non senza una certa dose di autocritica. Ecco il messaggio con cui si congedò dall’esperienza capitolina: “Non è semplice per me lasciare questa società, la città e questi tifosi con la consapevolezza di non essere riuscito a corrispondere le aspettative che erano state riposte in me.” Tutt’altro tono rispetto a quello usato nelle scorse ore, dove non è mancato un attacco diretto alla gestione tecnica e societaria. Arrivò alla Roma nell’estate 2018, per la bellezza di quasi 25 milioni di euro. Verrà ricordate più per i continui infortuni, solo 37 presenze e 4 reti per lui.

Javier Pastore al veleno, l’attacco alla Roma

Il suo trasferimento in Liga, esattamente all’Elche, ha permesso di risparmiare tanto alla Roma. Oltre 7 milioni di euro, a tanto ammontava l’ingaggio dell’argentino. Cambio di club che ha giovato anche allo stesso calciatore, come ha dichiarato nelle scorse ore.

L’argentino ha rilasciato un’intervista al ‘Football Show’ “Questo cambio di club mi ha fatto bene. Ho passato 3 anni in Italia senza le condizioni per giocare. Ora mi sento benissimo con il gruppo, la squadra e la città. Le persone sono fantastiche. Mi sento bene fisicamente, posso allenarmi tutti i giorni ed essere disponibile per una partita. Avevo perso la fiducia giocando di meno, ma ora mi sto ritrovando. Sono molto felice. Ho lavorato molto”.