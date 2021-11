Stasera la Roma giocherà la quarta partita del girone di Conference League e proverà a vendicare la bruttissima sconfitta dell’andata contro il Bodo Glimt. Nel frattempo il general manager Tiago Pinto è sempre impegnato con le trattative per il mese di gennaio quando è prevista una mezza rivoluzione in base alle richieste di Mourinho, che ha bocciato quasi tutte le riserve non ritenendole all’altezza. La Premier League, come già nel recente passato, sarà il campionato con cui si incroceranno il maggior numero di affari.

GUARDA IL VIDEO!