Genoa, esonero Ballardini | Sostituto choc contro la Roma

Il pareggio arrivato in extremis al Castellani contro l’Empoli non salva la panchina di Davide Ballardini.

In attesa del closing per la cessione del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi al fondo 777 Partners, stanno per arrivare i titoli di coda anche per l’attuale tecnico del club rossoblu.

Il Grifone cambierà infatti allenatore. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, arriverà sulla panchina del club ligure Andriy Shevchenko. Dopo la sosta la Roma affronterà proprio il Genoa allo stadio Luigi Ferraris a Marassi. La sfida tra i liguri e i capitlini ci sarà venerdì 21 novembre 2021 alle ore 20:45.

Genoa, Shevchenko sostituirà Ballardini

La sosta permetterà all’ex attaccante del Milan ed ex commissario tecnico dell’Ucraina di lavorare in queste due settimane per preparare al meglio la sfida contro i giallorossi.

Episodio simile la Roma lo aveva vissuto con l’Hellas Verona, che sostituì Eusebio Di Francesco con Igor Tudor e ancor prima con Davide Nicola sulla panchina dell’Udinese.