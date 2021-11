Roma, altra esclusione dopo Veretout | Salta la Nazionale

Roma, è arrivata la notizia ufficiale circa l’esclusione del giallorosso dai prossimi impegni della Nazionale.

Dopo la sfida con il Venezia, in programma domenica 7 novembre alle ore 12.30, ci sarà la terza sosta di questo campionato legata agli impegni della Nazionale. Dopo la pausa “ibrida” dello scorso turno, legata per alcune federazioni alla qualificazione ai prossimi Mondiali e per altre ai turni finali di Nations League, il mese di novembre sarà caratterizzato nuovamente dalle sfide per l’approdo in Qatar il prossimo anno.

La Nazionale italiana sarà impegnata contro Svizzera e Irlanda del Nord il 12 e il 15 novembre. Diversi i tesserati giallorossi a partire per i rispettivi impegni con la maglia della propria patria. Da segnalare però anche alcune esclusioni.

Roma, Matias Vina non convocato dall’Uruguay

Dopo l’esclusione di Jordan Veretout è giunta in queste ore l’ufficialità circa la mancata convocazione di un altro giocatore della Roma. Oltre all’ex Fiorentina, non chiamato da Deschamps dopo le due convocazioni consecutive, anche Matias Vina è stato risparmiato dai prossimi impegni.

Se dietro l’esclusione di Jordan può esserci una motivazione di natura tecnica, l’ex Palmeiras rimarrà invece nella Capitale a causa di una problematica di natura fisica che ha impedito lui di essere schierabile sulla solita corsia mancina contro il Bodo Glimt, costringendo Ibanez a snaturarsi. Il numero 5 ha infatti rimediato una lesione all’adduttore destro.