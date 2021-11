Calciomercato Roma, ha convinto Mou | Assalto a gennaio

Nuovo scenario di mercato in casa Roma, Mourinho si aspetta diversi rinforzi a gennaio. Arrivano conferme sul nome in cima alla lista, ha convinto il tecnico portoghese.

In casa Roma si attende una sessione di calciomercato infuocata. Tante operazione si prospettano nella sessione di riparazione, quella di gennaio. Mourinho ha bisogno di tanti rinforzi, in quasi tutti i ruoli del campo. Un nome sembra aver convinto più di tutti il tecnico portoghese, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri.

Gennaio è alle porte in casa giallorossa, la finestra di mercato di riparazione incombe. Non mancano di certo richieste da parte del tecnico portoghese, la coperta in molti ruoli è decisamente corta. Ad esclusione del portiere tanti movimenti previsti in tutti i ruoli, sia in entrata che in uscita. Lunga la lista degli esuberi, in tanti non hanno convinto il tecnico portoghese. Tra le bocciature più evidenti c’è quella di Bryan Reynolds, il laterale difensivo ha visto il campo col contagocce. Ecco perchè la Roma ha urgenza di trovare al più presto un terzino pronto a far rifiatare Karsdorp, eventualmente anche a contendergli il posto.

Calciomercato Roma, ha convinto Mourinho | Assalto a gennaio

Arrivano conferme riguardo una pista in Serie A, è lui il prescelto da Mou. Tutti gli indizi portano a guardare in casa Sampdoria, sulla fascia destra il profilo giusto potrebbe essere quello di Bartosz Bereszynski. Il ventinovenne polacco è in scadenza nel 2023, a gennaio può arrivare l’assalto.

Bartosz Bereszynski nasce a Poznan, nel 1992. Dal 2017 in forza alla Sampdoria, con la maglia blucerchiata ha collezionato 142 presenze ed una rete. Si può strappare per una quotazione non altissima, considerata la sua età e la scadenza di contratto piuttosto ravvicinata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 6-7 milioni di euro. Il polacco potrebbe essere il profilo giusto per dare nuova energia alla fascia destra giallorossa?