Calciomercato Roma, offerta Mourinho | Affare sbloccato per gennaio

Calciomercato Roma, sono arrivate in serata grandi novità dalla Spagna. La trattativa potrebbe riaprirsi a gennaio.

Le esigenze palesate da mister Mourinho a Tiago Pinto, unitamente alle scelte di campo ponderate in questi primi mesi e alle dichiarazioni delle scorse settimane parlano chiaro. Lasciano intendere, infatti, come i capitolini possano candidarsi nuovamente ad essere una delle realtà più attive anche nel mese di gennaio.

Quel dinamismo che ha caratterizzato la campagna acquisti dell’ex Benfica da giugno ad agosto è prossimo dunque a ripalesarsi. Questo perché l’anelito maggiore del mister non è stato ancora soddisfatto e, soprattutto, data l’esigenza di allontanare i non pochi esuberi rimasti all’ombra del Colosseo.

Gran parte degli elementi da lui non considerati all’altezza, dopo essere stati inseriti in un corpo squadra a parte, sono stati venduti tra luglio e agosto. Ciò non esclude comunque nuovi addii a partire da inizio 2022. Questi permetteranno, nel pieno rispetto di un’osmosi fondamentale da un punto di vista economico, di far arrivare nuovi giocatori da mettere a disposizione dello Special One.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid non perde d’occhio Villar

Sia sul fronte delle entrate che in uscita, il centrocampo si appresta ad essere uno dei reparti prossimo a subire maggiori cambiamenti. Questi primi tre mesi di campionato hanno lasciato intendere come Mourinho consideri inamovibile la coppia Cristante-Veretout. Schierati quasi in ogni occasione , il numero 4 e il 17 sono stati preferiti sovente a Gonzalo Villar.

Lo spagnolo, parzialmente encomiato nella conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida con il Venezia, è tra i maggiori indiziati a lasciare la squadra nei prossimi mesi. Importanti novità arrivano, a tal proposito, proprio dalla Spagna. Stando a quanto riferito dal portale AS.com, l’Atletico Madrid potrebbe nuovamente fare un tentativo per l’ex Elche dopo Natale.

Seguito, tra i vari club di Liga, anche dalla squadra di Simeone già in estate, il numero 8 era stato proposto dallo stesso Mou ai Colchoneros lo scorso agosto. A riportarlo la suddetta fonte, che ha sottolineato come l’affare sia poi saltato vista l’esigenza degli iberici di ultimare la questione Saul. A cinque mesi di distanza, però, Gonzalo torna ad essere accostato al club madrileno, lasciando intendere come, nonostante i minuti garantitigli giovedì dal tecnico in Conference League, il suo futuro sia ormai ben lungi dalla Capitale.