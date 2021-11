Calciomercato Roma, irruzione della Juve | Sfida con l’Inter: 30 milioni!

Calciomercato Roma, la Juventus scompagina i piani e potrebbe dar vita ad un interessante di duello con l’Inter: cosa sta succedendo.

Anche contro il Venezia, la tenuta difensiva della Roma è apparsa alquanto rivedibile: le tre reti patite dai lagunari non possono e non devono passare sotto silenzio, anche perché si aggiungono a quelle incassate recentemente dal non irresistibile Bodo Glimt, sia in Norvegia che all’Olimpico.

Nonostante la situazione non sia delle più incoraggianti, Roger Ibanez sta sorprendendo tutti, per costanza di rendimento e spirito di abnegazione, rivelandosi come uno dei calciatori più “rigenerati” dalla cura Mou, con il centrale brasiliano che fino a questo momento non si è reso protagonista di errori macroscopici che invece ne avevano caratterizzato l’operato sotto la gestione Fonseca, che comunque ebbe il merito di “lanciarlo” in pianta stabile. Ragion per cui, non sorprende affatto costatare che il difensore carioca sia entrato nel mirino di altri top club in Italia, tra cui Juventus ed Inter.

Calciomercato Roma, Inter e Juventus pensano ad Ibanez: lo scenario

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, potrebbe profilarsi un interessante duello di mercato tra Juventus ed Inter per quanto riguarda il possibile affare Ibanez, che la Roma valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Entrambe le compagini hanno bisogno di puntellare il proprio reparto arretrato; la Juve dovrà fare i conti con il fisiologico ricambio generazionale, con Bonucci e Chiellini ormai al passo d’addio, e con il futuro di Rugani e De Ligt ancora tutto da scrivere. Marotta, invece, vorrebbe regalare ad Inzaghi un centrale affidabile, sul quale lavorare, anche perché non è escluso che Conte, al Tottenham, non bussi proprio alla porta dei nerazzurri per rinforzare la propria rosa. Nessuna trattativa in corso, va detto, ma è comunque da registrare questa possibile traccia.