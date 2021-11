Calciomercato Roma, addio Zaniolo | Doppio assalto: ecco il piano

Calciomercato Roma, svolta per l’addio di Zaniolo: il doppio assalto è partito. Le ultime sul futuro dell’esterno.

Contro il Venezia non è partito titolare, con Mourinho che ha preferito puntare sulla difesa a tre e con El Shaarawy e Karsdorp sulle corsie laterali, con Zaniolo che almeno inizialmente si è accomodato in panchina, salvo poi essere gettato nella mischia a gara in corso, nel disperato tentativo di recuperare una partita che sembrava ormai in cascina.

Reduce da una brutta prestazione contro il Bodo Glimt, resa ancor più negativa dall’azione del mancato assist a Tommy Abraham, Zaniolo sta riscontrando molta più fatica ad entrare nei meccanismi della squadra di Mou di quanto ci si potesse aspettare: la volontà di certo n0n manca, così come lo spirito di abnegazione e la ferocia agonistica, ma la sensazione è che l’esterno non si sia ancora scrollato di dosso dubbi ed incertezze conseguenti al doppio infortunio che lo ha debilitato nelle ultime stagioni. Il contratto del classe ’99 scade nel 2024, contratto che i giallorossi vorrebbero sicuramente prolungare, ma senza fretta: ecco perché il calciatore è tornato al centro di molte voci di mercato, inerenti un suo possibile approdo alla Juventus o al Tottenham.

Calciomercato Roma, bomba Zaniolo: Juventus e Tottenham in agguato

Stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, sia i bianconeri, sia gli Spurs, starebbero attenzionando la situazione con molta solerzia, pronte a fare irruzione nel caso in cui si dovessero materializzare i presupposti giusti; Conte apprezza molto le qualità di Zaniolo, e potrebbe decidere di virare su di lui se la Juve dovesse effettivamente fare muro per Chiesa, dal momento che la valutazione del calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter si attesta sui 50 milioni di euro. Zaniolo sta bene a Roma e la Roma vuole continuare a puntare su Zaniolo; chiaramente, qualora non si arrivasse alla fumata bianca per quanto concerne il rinnovo, tutto cambierebbe, in uno scenario che comunque oggi come oggi sembra piuttosto “lontano” dal concretizzarsi.